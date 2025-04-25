Там було чути гучні вибухи. Крім того, в Шуї лунала сирена. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням російські телеграм-канали та моніторингові ресурси.

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Вибухи лунали у багатьох куточках Криму

Про наліт дронів на Крим російські моніторингові ресурси повідомляли приблизно о 3 годині ночі 25 квітня. Безпілотники, зокрема, летіли біля Сак, Євпаторії, Севастополя, Ялти, Бельбека, Феодосії, Бахчисарая та навіть у бік Кримського мосту. Зокрема, як запевняли пропагандисти, "у небезпеці була Сакська ТЕЦ".

За даними ворожих ЗМІ, жителі півострова повідомляли про численні вибухи та звуки роботи ППО. Щоправда, так звані журналісти традиційно додають про збиття великої кількості БпЛА. Крім того, пожеж і наслідків на землі начебто зафіксовано не було.

Шуя знову під ударом

Про наліт дронів на Івановську область Росії повідомили приблизно о 4 ранку. Відомо, що в регіоні лунали сирени.

За кілька хвилин з’явилася інформація що БпЛА полетіли на Шую. Працювала ППО.

У місті Шуя відбивають атаку безпілотників,

– заявив уряд регіону з посиланням на оперштаб.

Згодом там додали, що в Шуї зберігається режим небезпеки атаки БПЛА. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Постраждалих нібито немає.