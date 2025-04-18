Назі воїни вдарили по базі російської бригади в Шуї, розташованій за 700 кілометрів від України, 16 і 17 квітня. Для атаки на окупантів були використані дрони "Лютий", передає 24 Канал.

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Наслідки удару по вбивцях сумчан

Супутниковий знімок показує пошкодження українськими дронами казарми на території 112-ї ракетної бригади. Фотографія з супутника також підтверджує і точну геолокацію пошкодженої казарми, яку раніше вдалося зробити завдяки відео, знятому військовими після удару.

Результат атаки на Шую: дивіться відео

До слова, 15 квітня Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади армії Росії в Курській області, яка у Вербну неділю теж завдала ракетного удару по місту Суми.