У мережі показали момент обстрілу російських військ, зокрема, зсередини. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Відео атаки на 112 російську бригаду у Шуї

Як повідомляє "Мілітарний", атакували казарму російських ракетників українські дрони "Лютий". Сталося це приблизно о 9 ранку 16 квітня.

Обережно, нецензурна лексика! Атака на ракетну бригаду у Росії: дивіться відео

Унаслідок атаки уражено щонайменше 3 об'єкти на території військової частини, зокрема, штаб, казарму і навчальний корпус.

ЗСУ атакували 112 бригаду Росії: дивіться відео

Супутникові знімки демонструють, що на місці удару виникли масштабні пожежі.

Усередині була велика кількість особового складу бригади, однак, російське Міноборони не поспішає оприлюднювати, скільки загиблих і поранених окупантів унаслідок помсти ЗСУ.

Воно навіть не згадувало про цей інцидент у своїх зведеннях, а просто прозвітувало нібито про збиття 7 БпЛА.

Наслідки атаки на 112 ракетну бригаду / Фото росЗМІ та OSINT-спільноти Dnipro

Кадри, опубліковані зсередини казарми, вказують, що атака стала несподіванкою. Мабуть, ракетників навіть не попередили про атаку безпілотників.

Атака на 112 бригаду у Росії: дивіться відео

Обережно, нецензурна лексика! Обстріл казарми у Шуї: дивіться відео