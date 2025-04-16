Окупанти цієї бригади відомі й іншими цинічними злочинами. Що відомо про 112 ракетну бригаду Росії – повідомляє 24 Канал.

Важливо Смертельний удар балістикою по цивільних у центрі Сум: усе, що відомо про злочин Росії

Деталі про російську 112-ту ракетну бригаду

У Вербну неділю, 13 квітня, Росія завдала двох балістичних ударів по Сумах. Унаслідок атаки загинуло 36 осіб, 125 – постраждали. Як повідомили у ГУР МО, за цинічними воєнними злочинами проти мирного населення стоять 112 ракетна бригада та 448-ма ракетна бригада окупантів.

Як зауважив телеграм-канал "Кримський вітер", 112 бригада – єдина у Росії, яка має відразу 7 орденів. Повна назва цієї бригади окупантів, яка скоїла воєнний злочин у Сумах, – 112-та гвардійська ракетна Новоросійська ордена Леніна, двічі Червонопрапорна, орденів Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницького та Олександра Невського бригада.

Ракетне з'єднання сухопутних військ збройних сил Росії дислокується у місті Шуя Івановської області, яке 16 квітня атакували дрони, та перебуває у складі 1-ї гвардійської танкової армії Західного військового округу.

З відкритих джерел відомо, що 112-та бригада має на озброєні ОТРК "Іскандер", раніше також була озброєна комплексами "Точка" і "Точка-У". Відомо, що сама бригада складається з 3 ракетних дивізіонів, ракетно-технічного дивізіону, дивізіону постачання та супроводу, батареї управління і безпосередньо – командуванням.

У кожному ракетному дивізіоні 112 бригади є 2 батареї, в батареї – 2 стартові пускові установки й 2 транспортно-зарядні машини. За підрахунками телеграм-каналу, усього 112 бригада має 12 стартових пускових установок 9П78-1, 12 транспортно-зарядних машин 9Т250, 11 командно-штабних машин 9С552, 14 машин життєзабезпечення, 1 пункт підготовки інформації 9С920, 1 машина регламентно-технічного обслуговування, 9 командно-штабних.

До слова, 112 бригада, ймовірно, причетна й до іншого воєнного злочину проти України. Так, на початку 2025 року у ГУР повідомили, що в Росії внаслідок вибуху тяжко поранений командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади капітан Костянтин Нагайко. Він може бути причетний до ракетних обстрілів Сумської та Харківської областей, а також – до удару по кафе у селі Гроза. Тоді внаслідок воєнного злочину загинуло 59 місцевих жителів.

У ГУР також повідомляли, що на початку лютого 2025 року Нагайко помер.

До слова, раніше Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади ворога на Курщині, яка у Вербну неділю, 13 квітня, вдарила по Сумах. Унаслідок успішного відпрацювання відбулася детонація БК, втрати серед окупантів уточнюються.