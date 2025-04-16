В сети показали момент обстрела российских войск, в частности, изнутри. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Видео атаки на 112 российскую бригаду в Шуе

Как сообщает "Милитарный", атаковали казарму российских ракетчиков украинские дроны "Лютый". Произошло это примерно в 9 утра 16 апреля.

Осторожно, нецензурная лексика! Атака на ракетную бригаду в России: смотрите видео

В результате атаки поражено не менее 3 объектов на территории воинской части, в частности, штаб, казарму и учебный корпус.

ВСУ атаковали 112 бригаду России: смотрите видео

Спутниковые снимки демонстрируют, что на месте удара возникли масштабные пожары.

Внутри было большое количество личного состава бригады, однако, российское Минобороны не спешит обнародовать, сколько погибших и раненых оккупантов в результате мести ВСУ.

Оно даже не упоминало об этом инциденте в своих сводках, а просто отчиталось якобы о сбитии 7 БпЛА.

Последствия атаки на 112 ракетную бригаду / Фото росСМИ и OSINT-сообщества Dnipro

Кадры, опубликованные изнутри казармы, указывают, что атака стала неожиданностью. Видимо, ракетчиков даже не предупредили об атаке беспилотников.

Атака на 112 бригаду в России: смотрите видео

Осторожно, нецензурная лексика! Обстрел казармы в Шуе: смотрите видео