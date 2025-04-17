Внаслідок удару по російському місті Шуя відомо про ураження будівель, внаслідок чого виникли пожежі. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, які цілі, окрім помсти, переслідував дроновий удар по розташуванню росіян в Іванівській області.

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Намагаємося контролювати жирні російські цілі

Жмайло зазначив, що є інформація про ураження щонайменше трьох будівель.

Ми б'ємо з нашими старих перевірених дронів "Лютий", які можуть вражати цілі на відстані до 1000 кілометрів. Ми їх активно використовуємо як мінімум з 2023 року,

– підкреслив він.

Російський об'єкт, що був уражений, розташований за 700 кілометрів від російсько-українського кордону.

Ми намагаємося жирні російські військові цілі постійно брати під вогневий контроль, щоб туди летіли наші далекобійні дрони, – зауважив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Все це, за його словами, сковує логістику ворога в цьому районі. Тому що під час прильотів лунає сигнал повітряної тривоги і ця військова частина, командні пункти не можуть виконувати свої функції.

Для росіян це – акція помсти з боку України за їхні терористичні акти, які вони вчинили абсолютно свідомо. Ворог використав балістику, причому з касетною бойовою частиною саме для того, щоб вдарити по цивільних,

– наголосив Жмайло.

Водночас розносилась інформація, що ціллю цих терористичних актів були нібито військові. Проте, на його думку, для ударів по будівлях, які мають бетонні перекриття, набагато логічніше було б використовувати балістику з унітарною бойовою частиною, яка б мала пробити більш захищені споруди.

Враховуючи зону російського удару – місто Суми, він мав підтримати наступальні дії російського угрупування військ "Північ".

Зверніть увагу! Внаслідок атаки по розташуванню 112 бригади в Іванівській області було уражено штаб, казарму і навчальний корпус, усередині яких, імовірно, перебувала велика кількість особового складу бригади. З опублікованих відео зсередини казарми видно, що атака стала несподіванкою для окупантів.

Воно намагається, за його словами, тиснути на українську оборону на Сумщині та Білгородщині та підтримує наступальні дії на півночі Харківщини. А ворог має намір активізовувати там бойові дії і проводить накопичення сил та засобів.

Тому ну окрім помсти, на думку Дмитра Жмайла, Україні дуже важливо постійно тримати під вогневим контролем основні російські військові об'єкти: аеродроми, командні пункти, склади з боєприпасами. Це щонайменше не дозволить ворогу нормально функціонувати і планувати наступні терористичні акти.

Нагадаємо, що саме 112 ракетна бригада та 448-ма ракетна бригада росіян завдали удару по Сумах у Вербну неділю, 13 квітня. Внаслідок атаки загинуло 36 осіб, 125 – постраждали. Відомо, що 112 бригада має на озброєні ОТРК "Іскандер".