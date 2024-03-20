Про це 24 Каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що вага бойової частини залежить від палива. Вона може бути або менше, або більше. Зазначимо, що вибухи в Енгельсі пролунали вночі 20 березня.

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"Непоганий безпілотник літального типу виходить. За GPS-навігацією виконує бойове завдання. До 100 кілограмів бойової частини – доволі-таки серйозний матеріал, що вражає", – сказав Світан.

За його словами, цей дрон презентували приблизно рік тому як такий, що поставили на виробництво.

Основна база ворога

Льотчик-інструктор додав, що навіть повітряний підрив такого безпілотника зможе вивести з ладу авіаційну техніку ворога. Тому такий БпЛА якраз добре використовувати для ударів по аеродромах.

"Особливо по "Енгельсу". Це основна база російської стратегічної авіації. Там розташована спеціальна інженерна служба для підготовки ракет", – наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Там постійно базується приблизно ескадрилья ворожих літаків. Мовиться про Ту-95 та Ту-160. До слова, це саме ті бомбардувальники, з яких росіяни запускають ракети по Україні.

До того ж неподалік аеродрому розташоване дуже велике сховище авіаційного керосину. Тисячі тонн палива зберігаються в карстових печерах.

Якщо "намацати" механізми знищення, то знищивши паливосховище, можна, в принципі, знищити й половину аеродрому. Це щонайменше. Там можуть бути такі серйозні руйнування. Волга може змінити русло, якщо правильно підійти до виконання цього завдання,

– вважає військовий експерт.

Деталі згодом

Полковник ЗСУ в запасі припускає, що аеродром в Енгельсі атакували щонайменше 4 БпЛА. Росіяни намагалися їх збити. Навіть, якщо збили частину, то інші, найімовірніше, таки вразили військовий об'єкт ворога. Усе через те, що після удару дрона була повторна детонація.

"Найближчим часом, як знімуть інформацію з супутників, уже Головне управління розвідки безпосередньо доповість про виконання бойового завдання", – додав Роман Світан.

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