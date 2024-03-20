Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что вес боевой части зависит от топлива. Он может быть или меньше, или больше. Отметим, что взрывы в Энгельсе прогремели ночью 20 марта.

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"Неплохой беспилотник летательного типа получается. По GPS-навигации выполняет боевую задачу. До 100 килограммов боевой части – довольно-таки серьезный материал, что поражает", – сказал Свитан.

По его словам, этот дрон презентовали примерно год назад как такой, что поставили на производство.

Основная база врага

Лётчик-инструктор добавил, что даже воздушный подрыв такого беспилотника сможет вывести из строя авиационную технику врага. Поэтому такой БПЛА как раз хорошо использовать для ударов по аэродромам.

"Особенно по "Энгельсу". Это основная база российской стратегической авиации. Там расположена специальная инженерная служба для подготовки ракет", – отметил полковник ВСУ в запасе.

Там постоянно базируется примерно эскадрилья вражеских самолетов. Говорится о Ту-95 и Ту-160. К слову, это именно те бомбардировщики, из которых россияне запускают ракеты по Украине.

К тому же неподалеку от аэродрома расположено очень большое хранилище авиационного керосина. Тысячи тонн топлива хранятся в карстовых пещерах.

Если "нащупать" механизмы уничтожения, то уничтожив топливохранилище, можно, в принципе, уничтожить и половину аэродрома. Это как минимум. Там могут быть такие серьезные разрушения. Волга может изменить русло, если правильно подойти к выполнению этой задачи,

– считает военный эксперт.

Детали позже

Полковник ВСУ в запасе предполагает, что аэродром в Энгельсе атаковали по меньшей мере 4 БПЛА. Россияне пытались их сбить. Даже, если сбили часть, то другие, вероятнее всего, таки поразили военный объект врага. Все из-за того, что после удара дрона была повторная детонация.

"В ближайшее время, как снимут информацию со спутников, уже Главное управление разведки непосредственно доложит о выполнении боевого задания", – добавил Роман Свитан.

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