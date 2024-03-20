В то же время в сети появилось немало кадров мощного ночного "хлопка". На видео слышно, как пролетает один из беспилотников, а после – раздается взрыв, передает 24 Канал.

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Кадры взрывной ночи в Энгельсе

Камеры наблюдения в Энгельсе зафиксировали мощные взрывы. Так, на видео слышно, как пролетает беспилотник. Также можно услышать, как его пролет сопровождается выстрелами. Мужчина, который также стал героем ролика, совсем не разбирается в самосохранении. Он решил занести в подъезд свои сумки, после чего вышел во двор, чтобы смотреть, что же происходит.

В Энгельсе ночью прогремели мощные взрывы: смотрите видео

Благодаря заботливым россиянам мы смогли увидеть еще одно видео, на котором слышны взрывы в Энгельсе. Его также сняли камеры наблюдения. На ролике можно услышать, как в какой-то момент раздался взрыв. После этого сигнализации автомобилей, припаркованные вблизи многоэтажек, начали завывать.

Взрыв в Энгельсе попал на камеру: смотрите видео

Взрывы в Энгельсе – плановая работа ГУР МО

Источники в спецслужбах сообщили 24 Каналу, что взрывы в Энгельсе Саратовской области, которые прозвучали в ночь на 20 марта, – плановая работа Главного управления разведки Министерства обороны. Известно также, что есть поражения. Сейчас занимаются уточнением последствий.

Обратим внимание, что в российском Энгельсе – одна из крупнейших авиабаз захватчиков. На этой военно-воздушной базе базируются как стратегические бомбардировщики Ту-160, так и Ту-95МС. Их российские военные используют, чтобы наносить террористические ракетные удары по Украине.

Заметим, что ночью местные жители насчитали от двух до четырех взрывов. Говорили, что они были настолько мощными, что "дрожали даже рамы в окнах". Предшествовали взрывам сирены, которые оповещали о тревоге.

Понятное дело, что российское минобороны оперативно отчиталось о якобы успешной работе. Говорят, что ночью их средства ПВО якобы сбили 5 украинских беспилотников: один над Белгородской областью, а еще 4 над Саратовской.