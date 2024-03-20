О чрезвычайном происшествии сразу сообщили российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал. Перед взрывами местные жители слышали как будто звук двигателей в небе.
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От взрывов дрожали окна
Звук был не один, взрывов насчитали от двух до четырех. Мощность была настолько сильная, что, цитируем, "дрожали даже рамы в окнах". Перед этим в городе звучали сирены о тревоге.
Министерство обороны оккупантов поспешило с объяснениями. Мол, над Энгельсом сбили два беспилотника. Традиционно, "никто не пострадал и ничего не повредило".
Над Энгельсом раздавались мощные взрывы / Смотрите видео:
Смотрите на карте, где расположен город Энгельс:
Что происходит на территории государства-агрессора
- Отметим, что накануне "хлопок" расцветал на территории Курской и Белгородской областей. В областных центрах объявляли воздушную тревогу. Местные власти отчитались о "работе ПВО".
- Несмотря на такие отчеты, в части Курска исчезал свет, а также в соцсетях была информация о попадании в предприятие. Какое именно – пока неизвестно.
- В Кремле, тем временем, все больше опасаются ударов неизвестных дронов. Власти оккупантов решили расставлять вокруг нефтезаводов системы ПВО.
- Решение довольно запоздалое, ведь ранее источники в СБУ отмечали о поражении 12 НПЗ. Наиболее масштабно горел НПЗ в Саратовской области, тушили его тяжело и долго: более двух суток. Стратегия спецслужб понятна: подорвать экономический потенциал врага и прекратить поток "нефтяных долларов", которые идут на войну.
- Продолжают эффективную работу на территории агрессора и российские добровольцы. Так 18 марта они уничтожили склад боеприпасов в поселке Теткино Курской области и показали эффектное видео.