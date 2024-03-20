О чрезвычайном происшествии сразу сообщили российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал. Перед взрывами местные жители слышали как будто звук двигателей в небе.

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От взрывов дрожали окна

Звук был не один, взрывов насчитали от двух до четырех. Мощность была настолько сильная, что, цитируем, "дрожали даже рамы в окнах". Перед этим в городе звучали сирены о тревоге.

Министерство обороны оккупантов поспешило с объяснениями. Мол, над Энгельсом сбили два беспилотника. Традиционно, "никто не пострадал и ничего не повредило".

Обратите внимание! В Энгельсе расположена одна из крупнейших военно-воздушных баз России. В Саратовской области базируются бомбардировщики и, в частности, стратегические бомбардировщики Ту-160. Именно отсюда бьют ракетами по Украине во время полномасштабной войны.

10 января 2024 года Энгельс уже атаковали дроны. Тогда ситуация была аналогичная – вроде бы два "сбитых" беспилотника.

Над Энгельсом раздавались мощные взрывы / Смотрите видео:

Смотрите на карте, где расположен город Энгельс:

Что происходит на территории государства-агрессора