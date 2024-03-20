Про надзвичайну подію одразу повідомили російські телеграм-канали, інформує 24 Канал. Перед вибухами місцеві жителі чули неначе звук двигунів у небі.
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Від вибухів тремтіли вікна
Звук був не один, вибухів нарахували від двох до чотирьох. Потужність була настільки сильна, що, цитуємо, "тремтіли навіть рами у вікнах". Перед цим у місті лунали сирени про тривогу.
Міністерство оборони окупантів поспішило з поясненнями. Мовляв, над Енгельсом збили два безпілотники. Традиційно, "ніхто не постраждав і нічого не пошкодило".
Над Енгельсом лунали потужні вибухи / Дивіться відео:
Дивіться на карті, де розташоване місто Енгельс:
Що відбувається на території держави-агресорки
- Зазначимо, що напередодні "бавовна" розквітала на території Курської та Бєлгородської областей. В обласних центрах оголошували повітряну тривогу. Місцева влада відзвітувала про "роботу ППО".
- Незважаючи на такі звіти, у частині Курська зникало світло, а також в соцмережах була інформація про влучання у підприємство. Яке саме – наразі невідомо.
- У Кремлі, тим часом, все більше побоюються ударів невідомих дронів. Влада окупантів вирішила розставляти навколо нафтозаводів системи ППО.
- Рішення доволі запізніле, адже раніше джерела в СБУ наголошували про ураження 12 НПЗ. Найбільш масштабно горів НПЗ у Саратовській області, гасили його важко і довго: понад дві доби.
Стратегія спецслужб зрозуміла: підірвати економічний потенціал ворога та припинити потік "нафтових доларів", які ідуть на війну.
- Продовжують ефективну роботу на території агресора і російські добровольці. Так 18 березня вони знищили склад боєприпасів у селищі Тьоткіно Курської області та показали ефектне відео.