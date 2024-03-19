Жителі Бєлгорода та Курська знову жаліються на вибухи. Тим часом міноборони Росії традиційно відзвітувало про "неймовірну" роботу "пе-ве-о".

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У Бєлгороді можливе влучання у підприємство

Близько 8 вечора за українським часом у Бєлгородській області оголосили повітряну тривогу. Там навіть закрили забігайлівки "Вкусно і точька", нібито щоб убезпечити гостей. Місцеві жителі також повідомляли про звуки вибухів, однак влада заявила, що це робота збройних сил Росії.

Міноборони Росії оперативно заявило, що їхня "пе-ве-о" нібито збила 10 снарядів РСЗВ Vampire та 1 "Точка-У" над Бєлгородською областю. Цікаво, як так "оперативно" провівся збір уламків та аналіз. Ще більш цікаво, що аналогічні повідомлення вже були раніше. Однак з різницею у кілька цифр.

Тим часом місцеві телеграм-каналу пишуть про влучання у підприємство. Наразі конкретнішої інформації немає.

Частина Курська без світла після вибухів

Через годину, після 9 вечора за українським часом у Курській області теж оголосили повітряну тривогу. Росіян закликали знайти укриття або дотримуватись правил "двох стін".

Губернатор Курської області заявив, що працює ППО. Згодом у мережі почали повідомляти про гучні звуки вибухів.

Після цього у мережі з'явилося повідомлення про те, що у на багатьох вулицях курська зникла електроенергія. Губернатор Роман Старовойт заявив, що аварійні бригади АТ "Курські електричні мережі" виїхали на місце. Також на Бєлгородщині сирени залунали повторно.

Тим часом міноборони Росії виступило з новою казкою на ніч. Нібито під час цієї тривоги Україна випустила ракету С-200 по об'єкту у Курській області, а Бєлгородщину атакувала за допомогою Patriot. Звичайно, за їхніми ж словами, "обидві цілі успішно збили".