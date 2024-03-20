Об этом сообщили источники 24 канала. Известно, что есть поражения.

К теме В российском Энгельсе прогремели мощные взрывы

Дроны ГУР атаковали Энгельс

Как сообщили источники в спецслужбах, взрывы в Энгельсе Саратовской области – это плановая работа Главного управления разведки. Также известно, что есть поражения. Сейчас все последствия уточняются.

К слову, в российском Энгельсе расположена одна из крупнейших авиабаз врага. На этой военно-воздушной базе базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, с которых оккупанты наносят ракетные удары по Украине.

Справка. Российский город Энгельс расположен в Саратовской области в почти 900 километрах от Харькова. Важно, что только на авиабазе "Энгельс-2" базируются российские бомбардировщики Ту-160.

Мощные взрывы в Энгельсе попали на записи камер наблюдения. На них слышно, как пролетает беспилотник, а затем раздается мощный взрыв. Он был такой силы, что сработали сирены на автомобилях, а местные жители утверждали, что "дрожали даже рамы в окнах".

В сети пишут, что взрывы раздавались в районе авиабазы. В то же время российское минобороны утверждает, что якобы "пе-ве-о" успешно отработала и все беспилотники "сбили". В такие заявления местные жители верят неохотно и убеждены, что взрывы – не работа "пе-ве-о", а прилеты. Также саратовские телеграм-каналы сообщали, что сразу после взрывов в сторону авиабазы выехали полиция, спасатели и несколько карет скорой помощи.

Накануне раздавались взрывы еще в 2 областях