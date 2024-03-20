У Энгельсе расположена одна из крупнейших военно-воздушных баз россиян. Там взрывы уже раздавались в ночь на 10 января, тогда тоже якобы сбили вражеские дроны.
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Где расположен Энгельс
Местные жители слышали звуки дронов и говорили, что взрыв был такой силы, что якобы дрожали даже рамы в окнах. Россиянам перед этим сообщили о воздушной тревоге.
В российском минобороны заявили, что якобы все дроны сбили. Как всегда у россиян – пострадавших и повреждений нет.
Где расположен город Энгельс в России: смотрите на карте
У россиян накануне был вечер "хлопка"
- Вечером 19 марта у россиян расцвел "хлопок". Он раздавался у жителей Курской и Белгородской областей. Россияне заявили, что Белгородщине якобы сбили 10 снарядов РСЗО Vampire и один – "Точка-У". Однако местные телеграм-каналы писали о попадании в предприятие.
- В Курской области россиян призвали найти укрытие или соблюдать правила "двух стен". Там раздавались взрывы, якобы работала ПВО. После этого на улицах Курска пропал свет.
- В ночь на 19 марта взрывы раздавались в российском Воронеже. Там слышали "громкие хлопки", виднелся дым.