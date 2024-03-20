У Энгельсе расположена одна из крупнейших военно-воздушных баз россиян. Там взрывы уже раздавались в ночь на 10 января, тогда тоже якобы сбили вражеские дроны.

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Где расположен Энгельс

Местные жители слышали звуки дронов и говорили, что взрыв был такой силы, что якобы дрожали даже рамы в окнах. Россиянам перед этим сообщили о воздушной тревоге.

В российском минобороны заявили, что якобы все дроны сбили. Как всегда у россиян – пострадавших и повреждений нет.

Где расположен город Энгельс в России: смотрите на карте

Обратите внимание! Россия хранит на военно-воздушной базе в Энгельсе стратегические бомбардировщики Ту-160, с которых атакует Украину.

У россиян накануне был вечер "хлопка"