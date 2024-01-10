Об этом заявляет российское минобороны. Традиционно в атаке оккупанты обвиняют Украину.

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Беспилотник пытался атаковать Энгельский район

Как заявили оккупанты, российское "пе-ве-о" якобы сбило беспилотник над Саратовской областью. Губернатор Роман Бусаргин добавил, что дрон якобы пытался атаковать Энгельский район.

Он также заявил, что пострадавших вроде бы нет, а все объекты "работают в штатном режиме".

Однако следует добавить, что в Энгельсе расположен аэродром, где базируются российские стратегические бомбардировщики. Согласно открытым данным, на авиабазе дислоцируются 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки, имеющие на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС соответственно. Враг использует эти борта для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

Кроме того, аэродром "Энгельс" уже оказывался под ударом. Так, 5 декабря 2022 на авиабазе прогремели взрывы. В результате были повреждены 2 бомбардировщика Ту-95МС. Позже, 26 и 29 декабря, на "Энгельсе" снова раздавались взрывы.

Взрыв недавно прозвучал в Ейске, где находится аэродром.

В городе Ейск недавно раздался мощный взрыв. Местные жители 25 декабря 2023 сообщили, что сначала слышали какой-то грохот, а затем – взрыв. Вскоре в небо поднялся черный столб дыма, а в сторону побережья понеслись скорые и вертолет.

В сети активно обсуждали инцидент. Большинство предполагало, что мог разбиться какой-нибудь самолет, ведь в городе есть военный аэродром. Оккупанты впоследствии заявили, что причиной грохота якобы стало "плановое обезвреживание боеприпасов на военном полигоне".

Однако добавим, что в Ейске также военный аэродром. Там базируются бомбардировщики Су-24. Спутниковые снимки в октябре 2022 года также зафиксировали на авиабазе 10 Су-34, не менее 7 Су-25, по два Ил-38, Ан-26, Су-30СМ, Ту-134УБЛ, Ан-72, а также один Бе-200ЧС.