В ГУР уточнили, что российское предприятие находится под санкциями с 2016 года. Массив данных, которые удалось получить, содержит 100 гигабайтов информации.

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Разведка теперь имеет доступ к документации на 194 номенклатурные единицы с чертежами, техническими задачами, патентами, программным обеспечением и тому подобное. Речь идет как об имеющихся, так и перспективных военных разработках.

По предварительным оценкам ГУР, стоимость полученных данных может составить 1,5 миллиарда долларов. Так что, в разведке считают, это "существенным ударом по террористической Москве". Там также добавили, что архив уже используется для укрепления обороноспособности Украины и ослабления государства-агрессора.

Информацию удалось получить благодаря взаимодействию с "патриотическими представителями гражданского общества и медиасообщества", - добавили разведчики.