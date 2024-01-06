Представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что в начале полномасштабного вторжения в Украину в России было на вооружении около 2300 стратегических ракет. По его словам, по состоянию на данный момент у агрессора их чуть больше 900 единиц.

Смотрите также: "Элитный полк превратили в сборище зэков": русские жалуются на судьбу своего войска

Враг пытается наращивать производство

Речь идет о ракетах "Калибр", Х-101, Х-555, Х-55 и других. В частности, "Калибров" осталось около 200. В то же время, по словам Юсова, в России все же пытаются наращивать производство. То число, которое мы сейчас имеем, учитывает эти попытки, но не учитывает ракеты С-300 и С-400.

В украинской разведке утверждают, что у россиян более 10 тысяч зенитных ракет до С-400, а также значительные запасы для комплексов С-300.

В общем, запасы значительно меньше, чем в начале большого вторжения, но еще есть. Это серьезная угроза и испытания для украинских систем и сил противовоздушной, противоракетной обороны,

– сказал Юсов.

В то же время обстрелы Украины – не единственная цель России, с которой она наращивает производство ракет. За счет этого страна-агрессор также пытается сохранить свой статус "сверхдержавы".

Россия пытается показать, что она способна проводить эффективные действия и по другим направлениям, считают в ГУР. В то же время, количество ракет России известно также и западным союзникам Украины.

В Воздушных силах рассказали, сколько у России ракет и почему враг ими не бьет