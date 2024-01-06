Представник ГУР Андрій Юсов сказав, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну у Росії було на озброєнні близько 2300 стратегічних ракет. За його словами, станом на зараз у агресорки їх трохи більше, ніж 900 одиниць.

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Ворог намагається нарощувати виробництво

Мовиться про ракети "Калібр", Х-101, Х-555, Х-55 та інші. Зокрема, "Калібрів" лишилось близько 200. Водночас, за словами Юсова, у Росії все ж намагаються нарощувати виробництво. Те число, яке ми зараз маємо, враховує ці намагання, але не враховує ракет С-300 та С-400.

В українській розвідці стверджують, що росіяни мають понад 10 тисяч зенітних ракет до С-400, а також значні запаси для комплексів С-300.

Загалом запаси значно менші, ніж на початку великого вторгнення, але ще є. Це серйозна загроза та випробування для українських систем та сил протиповітряної, протиракетної оборони,

– сказав Юсов.

Водночас обстріли України – не єдина мета Росії, з якою вона нарощує виробництво ракет. Шляхом цього країна-агресорка також намагається зберегти свій статус "наддержави".

Росія намагається показати, що вона здатна проводити ефективні дії і на інших напрямках, вважають у ГУР. Водночас кількість ракет Росії відома також і західним союзникам України.

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