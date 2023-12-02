Речник Повітряних сил Юрій Ігнат висловив думку, що запасів ракет у Росії замало для масованих ударів по Україні. Він припустив, що ворог накопичив до 900 високоточних ракет.
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Оцінки запасів Росії різняться
Ігнат розповів, що цього року ворог має вдвічі менше ракет, ніж минулого. Саме тому вони їх не запускають так масовано, а притримують. Він переконаний, що окупанти зберігають їх для інших задач.
Повірте, було б у них достатньо ракет – вони били б кожного дня, допоки не довели б нас до блекауту,
– зауважив речник.
Росія має у запасі сотні ракет
- Росія має у запасі понад 800 ракет різних типів. Торік у листопаді ворог мав приблизно такі ж запаси озброєння, що свідчить про те, що окупантам вдалося налагодити виробництво.
- Про це заявив представник ГУР МО, генерал-майор Вадим Скібіцький в коментарі "РБК-Україна". Він також розповів, скільки ракет змогла виготовити Росія протягом жовтня 2023 року.
- За словами Скібіцького, нині у Росії в запасах є приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня. Радіус їхньої дії близько 350 кілометрів.