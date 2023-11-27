Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень 19 – 26 листопада, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Варте уваги Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян

Наступ на Авдіївку

Російські війська продовжують тиснути на Авдіївку з трьох сторін, намагаючись захопити місто. Як і в минулі тижні, основним напрямком удару був північний фас українського міста. Зокрема, ворог упритул підійшов до села Степове.

Так само росіяни продовжують тиснути в південному й північному напрямках від окупованої Красногорівки. Натомість на південно-західному фасі в районі Водяного й Опитного ворог минулого тижня жодних серйозних успіхів не мав.

Крім того, росіяни пробують наступати й просто в лоб на Авдіївку. Тут ворог вже фактично пройшов рубежі оборони часів АТО/ООС. Втім, до самого міста досі не дійшов.

Росіяни продовжують наступ на Авдіївку: дивіться карту

Росіяни наступають під Бахмутом

Ще одним основним напрямком удару російських військ є південний фланг Бахмута. Тут ворог намагається повернути собі села Кліщіївка та Андріївка, які Сили оборони звільнили у вересні 2023 року.

Якщо у випадку Кліщіївки росіяни зосередили свій удар з півночі й пробують "розрізати" оборону українських військ, то в Андріївці ворог рухається просто в лоб українських сил, які раніше звільняли село.

Як розповідають бійці групи аеророзвідки Foxtrot з цього напрямку, ворог навіть не зважає на жахливі погодні умови. Щоденно піхотні групи противника намагаються покращити власне становище.

Попри всі зусилля, окупант зазнає значних втрат у живій силі та змушений залучати резерви. Складно, але ми продовжуємо працювати над удобренням полів під Бахмутом тілами російського біогумуса,

– розповіли українські військові.

Наступ росіян під Бахмутом: дивіться карту

Успіхи ЗСУ в лісах Кремінної

Українські військові натомість мали деякі успіхи й змогли відновити втрачені позиції в Серебрянському лісництві – на північ від Серебрянки. Важко назвати це якимось серйозним успіхом, але факт залишається фактом – Сили оборони на цій ділянці не лише вдало стримують противника, а й можуть просуватися.

Так само українські військові змогли просунутися й дещо південніше – у напрямку окупованої Золотарівки. Наразі важко прогнозувати, чи такі просування матимуть якесь продовження. Якщо це все ж таки станеться, росіянам доведеться підтягувати сюди свої резерви з напрямків, де вони поки володіють ініціативою.

Успіхи ЗСУ біля Кремінної: дивіться карту

Зверніть увагу! Спокійних ділянок на фронті сьогодні банально немає. Ворог вже другий місяць поспіль намагається наступати по всій лінії фронту.



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