Российские телеграм-каналы отметили со ссылкой на местных жителей, что звук взрыва был достаточно мощным. После взрыва что-то громко упало на землю и вспыхнуло.

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"Был слышен сильный грохот и по ходу что-то свалилось. И что это было?! Только не говорите, что самолет снова на сверхзвук перешел. Да еще и с дымом. 5 минут назад со столов все попадало", – говорится в сообщении.

Что же могло произойти у россиян

В комментариях пользователи начали активно обсуждать, что могло стать причиной громких звуков:

"Миг 31, похоже упал…"

"Не распространяйте видео работы систем ПВО. Вы тем самым помогаете определить, где они размещаются".

"Самолет в воздухе загорелся и упал на берег моря"

"Вроде бы Су-35 разбился".

"Вертолет и скорые в сторону моря умчались".

"Почему же пишут "обучение"? Входит ли в план обучения сбить самолет в воздухе стоимостью 36 миллионов долларов".

В Ейске после взрыва в небе виден черный дым: смотрите видео

В другом местном телеграм-канале оправдываются, что "грохот в небе", то плановое обезвреживание боеприпасов на военном полигоне.

Больше деталей пока не было.

Россия теряет свои самолеты со скоростью ветра

К слову, паника россиян по поводу того, что это упал очередной самолет, не зря. Только за последние дни Россия лишилась не менее пяти своих истребителей:

24 декабря ВСУ уничтожили Су-34 в Мариупольском направлении, а Су-30 в акватории Черного моря.

Два дня до этого, 22 декабря, Силы обороны уничтожили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Оккупанты недосчитались самолетов на Южном направлении.

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