Російські телеграм-канали зазначили з посиланням на місцевих жителів, що звук вибуху був досить потужний. Після вибуху щось гучно впало на землю і спалахнуло.

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"Було чути сильний гуркіт і по ходу щось звалилося. І що це було?! Тільки не кажіть, що літак знову на надзвук перейшов. Та ще й із димом. 5 хв тому аж зі столів усе попадало", – йдеться у повідомленні.

Що ж могло статись у росіян

В коментарях користувачі почали активно обговорювати, що ж могло стати причиною гучних звуків:

"МіГ 31, схоже впав…"

"Не розповсюджуйте відео роботи систем ППО. Ви ж тим самим допомагаєте визначити, де вони розміщуються".

"Літак у повітрі зайнявся і впав на берег моря".

"Начебто, Су-35 розбився".

"Вертоліт і швидкі в бік моря помчали".

"Чому ж пишуть "навчання"? Чи план навчання входить збити літак у повітрі вартістю 36 мільйонів доларів".

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В іншому місцевому телеграм-каналі виправдовуються, що "гуркіт в небі", то планове знешкодження боєприпасів на військовому полігоні.

Більше деталей наразі не було.

Росія втрачає свої літаки зі швидкістю вітру

До слова, паніка росіян щодо того, що це упав черговий літак, недаремна. Лише за останні дні Росія позбулась щонайменше п'яти своїх винищувачів:

24 грудня ЗСУ знищили Су-34 на Маріупольському напрямку, а Су-30 в акваторії Чорного моря.

два дні до цього, 22 грудня Сили оборони знищили три російських винищувачі-бомбардувальники Су-34. Окупанти недорахувались літаків на Південному напрямку.

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