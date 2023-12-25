Уничтожение вражеского истребителя-бомбардировщика подтвердили в Генштабе ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал.

Кстати Еще минус один российский самолет: Олещук рассказал о сбитии Су-34

Российский Су-30 уничтожен

"Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30", – отметили в Генштабе.

Вражеские самолеты сбили элитные ракетные подразделения Воздушных сил.

Один Су-34 – в Донецкой области (о котором сообщали вечером) и один Су-30СМ – над акваторией Черного моря,

– уточнили в Воздушных силах.

Что известно о сбитии истребителя-бомбардировщика

В 22:30 Командующий Воздушными силами сообщил, что на Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море. Николай Олещук отметил, что материалы объективного контроля изучают, чтобы точно знать, поражена цель или нет.

Заметим, что российские захватчики в Святой вечер цинично атаковали Украину. В частности, взрывы прогремели в Одесской области. Воздушные силы предупреждали о вражеской ракете.

Также оккупанты запустили "Шахеды". Несколько групп ударных БПЛА было в направлении Одессы из Черного моря.

На Юге сбили 3 российских Су-34