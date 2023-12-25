Уничтожение вражеского истребителя-бомбардировщика подтвердили в Генштабе ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал.
Кстати Еще минус один российский самолет: Олещук рассказал о сбитии Су-34
Российский Су-30 уничтожен
"Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30", – отметили в Генштабе.
Вражеские самолеты сбили элитные ракетные подразделения Воздушных сил.
Один Су-34 – в Донецкой области (о котором сообщали вечером) и один Су-30СМ – над акваторией Черного моря,
– уточнили в Воздушных силах.
Что известно о сбитии истребителя-бомбардировщика
- В 22:30 Командующий Воздушными силами сообщил, что на Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море. Николай Олещук отметил, что материалы объективного контроля изучают, чтобы точно знать, поражена цель или нет.
- Заметим, что российские захватчики в Святой вечер цинично атаковали Украину. В частности, взрывы прогремели в Одесской области. Воздушные силы предупреждали о вражеской ракете.
- Также оккупанты запустили "Шахеды". Несколько групп ударных БПЛА было в направлении Одессы из Черного моря.
На Юге сбили 3 российских Су-34
- Заметим, что украинская ПВО мощно работает по вражеской авиации. Так, 22 декабря на Юге наши защитники сбили сразу три истребителя-бомбардировщика Су-34.
- Эти вражеские борта уничтожили около полудня.
- Кстати, источники 24 Канала в ГУР, рассказали, что в результате сбития вражеских истребителей-бомбардировщиков есть погибшие среди оккупантов. Количество уточняется.
- Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал, что российские истребители удалось подловить, когда захватчики выполняли рисковую операцию. В частности, пытались сбросить управляемые авиабомбы на большую глубину по линии столкновения.
- "Рискнули неудачно. Наглели, подошли поближе, пытались бить КАБами на большую глубину обороны… Когда руки чешутся нанести удар, то, соответственно, нужно подлететь поближе. Надеемся, таких рисков россияне будут делать больше, и мы будем видеть больше сбитых российских "Сушек", – подчеркнул Юрий Игнат.
- Российские пропагандисты уже подтвердили потерю трех Су-34. Даже обнародовали кадры якобы с места катапультирования одного из пилотов.
- Кстати, уничтожение "Сушек" вызвало большую панику у россиян. Оккупанты уже ищут, чем именно наши защитники сбили вражеские истребители-бомбардировщики.
- Игнат также отметил, что после потери трех самолетов оккупанты значительно меньше применяют авиационные средства поражения, особенно управляемые авиабомбы, в частности на Херсонском направлении.