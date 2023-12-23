В пятницу, 22 декабря, командующий ВС Николай Олещук писал о "жесткой посадке" трех российских авиасуден на Юге. Впоследствии спикер ведомства Юрий Игнат в эфире "Армия TV" рассказал, при каких обстоятельствах удалось поразить Су-34, – информирует 24 Канал.

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Ликвидация Су-34

Представитель Воздушных сил констатирует, что это уже не первая ситуация, когда нам удается приземлить сразу несколько российских авиасуден. В частности, в мае в Брянской области России в один день "загадочно упали" самолеты Су-34 и Су-35, а также вертолет Ми-8.

Молниеносно и изящно (удалось уничтожить Су-34 – 24 Канал). Как любит организовывать командующий (Воздушных сил). Не в первый раз уже. Так было на Брянском направлении и в Одесской области дважды, когда врага застали врасплох,

– констатировал Игнат.

По словам спикера, три российских истребителя удалось подловить, когда они выполняли рисковую операцию. Собственно, пытались сбросить управляемые авиабомбы на большую глубину за линией столкновения.

Рискнули неудачно. Обнаглели, подошли ближе, пытались бить КАБами на большую глубину обороны… Когда руки чешутся нанести удар, то, соответственно, нужно подлететь поближе. Надеемся, таких рисков россияне будут делать больше, и мы будем видеть больше сбитых российских "сушек".

Юрий Игнат упомянул, что управляемые авиационные бомбы (КАБы), имеющие массу в 500 килограммов, могут лететь от 20 до 25 километров в глубину нашей обороны. В общем – на расстояние до 70 километров.

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