У п'ятницю, 22 грудня, командувач ПС Микола Олещук писав про "жорстку посадку" трьох російських суден на Півдні. Згодом речник відомства Юрій Ігнат в ефірі "Армія TV" розповів, за яких обставин вдалось уразити Су-34, – інформує 24 Канал.
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Ліквідація Су-34
Представник Повітряних сил констатує, що це вже не перша ситуація, коли нам вдається приземлити одразу декілька російських авіасуден. Зокрема, у травні в Брянській області Росії в один день "загадково впали" літаки Су-34 і Су-35, а також вертоліт Мі-8.
Блискавично і витончено (вдалось знищити Су-34 – 24 Канал). Як любить організовувати командувач (Повітряних сил). Не вперше уже. Так було на Брянському напрямку і на Одещині двічі, коли ворога застали зненацька,
– констатував Ігнат.
За словами спікера, три російські винищувачі вдалося підловити, коли вони виконували ризикову операцію. Власне, намагались скинути керовані авіабомби на більшу глибину за лінією зіткнення.
Ризикнули невдало. Знахабніли, підійшли ближче, намагалися бити КАБами на більшу глибину оборони… Коли руки чешуться завдати удару, то, відповідно, треба підлетіти ближче. Сподіваємося, таких ризиків росіяни будуть робити більше і ми будемо бачити більше збитих російських "Сушок".
Юрій Ігнат згадав, що керовані авіаційні бомби (КАБи), які мають масу в 500 кілограмів, можуть летіти від 20 до 25 кілометрів в глибину нашої оборони. Водночас загалом – на відстань до 70 кілометрів.
Більше про це
- У Повітряних силах не уточнювали, яку саме зброю застосували для ліквідації російських винищувачів-бомбардувальників, однак ЗМІ припускають, що використали наші Сили оборони саме зенітно-ракетний комплекс Patriot.
- Важливо, що нелегка доля спіткала 6 пілотів, які були на борту цих трьох літаків. Ворожі інформаційні ресурси вказують, що декільком льотчикам вдалось катапультуватись, але і є загиблі, про що повідомили 24 Каналу джерела в ГУР.
- Власне, російські пропагандисти підтвердили "жорстку посадку" Су-34. Вони навіть опублікували фото, на яких видно пілотів, що з парашутами вискочили з кабін та десь приземлились. Ймовірно, саме на Херсонщині.