Все що відомо про колосальні втрати у російській авіації за 13 травня, вартість літаків та наслідки цієї події для України – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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"Літакопад" у Росії: що відомо
Вдень 13 травня у місті Клинці Брянської області Росії військовий вертоліт Мі-8 упав на приватний будинок. Очевидці стверджують, що перед цим нібито бачили ракету, яка збила вертоліт. Пізніше стало відомо, що "жорстку посадку" здійснив також винищувач Су-34 та Су-35.
У результаті, у Брянській області аварії зазнали чотири повітряні судна російської окупаційної армії – два вертольоти Мі-8 та бомбардувальники Су-34 та Су-35. Жоден член екіпажу не вижив. Уламки винищувача Су-35 виявили у селі Шкрябіне Стародубського району Брянської області.
До речі, російські пропагандисти опублікували фотографії надзвичайних пригод, на яких видно, що справді йдеться про різні місця. На одному знімку видно, що дим піднімається у густозаселеному районі, там є багатоповерхові будинки та церква. Інше місце вибуху – у приватному секторі.
Мі-8 впав на приватний сектор: дивіться відео
У Брянській області впав вертоліт: дивіться відео
Падіння Мі-8: дивіться відео
Де розташований Брянськ на карті
Брянськ розташований у Росії на південний захід від Москви, на кордоні з Україною та Білоруссю. Саме з Брянської області окупанти часто обстрілюють територію нашої країни. Безкарно завдають ударів по українських містам, селам, мостам, іншим цивільним об'єктам на Півночі України.
Брянська область, де збили російську авіацію: карта
Ці літаки мали бомбити Україну
Відомо, що 4 російські літаки і вертольоти, які зазнали аварії в Брянській області, входили в одну авіагрупу. Вони мали завдати ударів по Україні, зокрема на території Чернігівської області.
Вартість авіасуден, які втратила Росія
Як розповів головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, судячи з оприлюдненого відео усі цілі йшли на значній висоті, і були раптово знищені зенітними ракетами великої дальності, не встигнувши здійснити протиракетний маневр.
Вартість найсучаснішого російського серійного Су-35С за експортним контрактом з Китаєм складає 104 мільйони доларів за один літак, тобто за наявними експортними цінами у бою знищено російську бойову техніку на суму приблизно 200 мільйонів доларів.
Додамо, що гелікоптери Мі-8 коштують від 6 мільйонів доларів. Однак фінансові втрати навіть неможливо порівняти з грандіозним деморалізуючим ефектом для Росії.
У Клинцях впав російський Мі-8: дивіться відео
Останній раз такі втрати в одному бою російська авіація зазнала 30 липня 1970-го року. Тоді авіація Ізраілю провела операцію "Рімон-20", у ході якої в одному бою:
- було знищено одночасно 4 російських винищувачів МіГ-21,
- 3 пілоти були ліквідовані,
- ще один МіГ було пошкоджено.
Що відомо про авіатехніку, яку втратила Росія
- Винищувач Су-34 російська пропаганда описує як унікальну зброю, але на ділі це не зовсім так. Він створений у часи СРСР і здійснив перший політ в 1990 році. Су-34 є модифікацією більш відомого Су-27. Бомбардувальник обладнаний потужною радіолокаційною системою яка здатна розрізнити гусеничну бронетехніку на відстані до 75 кілометрів.
- Винищувач Су-35 є одним з основних видів авіації, яку використовує країна-терорист. Цей багатоцільовий винищувач здатен переносити різні види озброєння. Скажімо, протикорабельні ракети Х-31, Х-35, Х-59М, а також ракети типу "повітря-земля" великої дальності та високоточні боєприпаси, зокрема, керовані боєприпаси КАБ-500.
- Вертоліт Мі-8 – радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений на початку 1960-х років. Наймасовіший у світі вертоліт із двома двигунами, один із наймасовіших вертольотів в історії авіації. Широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань.