Официальной информации о том, где "минуснули" самолеты, нет. В то же время, ресурсы, приближенные к украинским и российским военным, пишут о левобережье Херсонщины.
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Предварительно все три истребителя-бомбардировщика сбиты на Херсонщине, при попытке бомбардировки украинского плацдарма на левом берегу Днепра. Некоторые из пилотов выжили,
– говорится в сообщении.
Некоторые из пилотов якобы выжили / Фото из российских телеграм-каналов
Россияне подтвердили уничтожение трех своих самолетов / Фото из российских телеграм-каналов
В частности, Z-каналы пишут об уничтожении российских бомбардировщиков Су-34 под селом Крынки Херсонской области.
"В ситуации с трагедией под Крынками, где сегодня ВСУ сделали грамотную авиазасаду, отработав Patriot, я больше всего поражен поведением некоторых наших блоггеров, по сути передавших объективную информацию по результатам работы", – жалуются некоторые военкоры врага.
Пока неизвестно точно, удалось ли какому-нибудь из пилотов катапультироваться / Фото из российских телеграм-каналов
Погибших могло быть больше
Близкий к российской военной авиации телеграм-канал Fighterbomber тоже признал потерю как минимум одного самолета. Добавляют, что погибших российских пилотов могло быть и больше.
Всех забрали: живых и мертвых. Земля небом... Предварительно отработал ЗРК "Patriot". "Военкор" Кирилл Федоров утверждает, что сбитых самолетов было больше, и что летчики одного из Су-34 смогли катапультироваться,
– говорится в сообщении.
Более того, пропагандистские каналы распространили информацию, что есть вероятность, что минуснули "Сушки" и сами россияне.
"Есть вариант, что это очередной дружеский огонь нашего ПВО, а не противника", – добавляют россияне.
Объясняют это тем, что именно МиГ-29, который "подсвечивает" цели для ПВО, решил вступить в воздушный бой с летной парой – Су-34 и Су-35.
Что говорят российские военкоры о сбитии / Скриншот с телеграма
Что известно об уничтожении трех самолетов
- Воздушные силы Украины сообщили об уничтожении сразу трех российских Су-34 на южном направлении.
- В некоторых российских телеграм-каналах приводится версия, что самолеты были сбиты системой Patriot, когда выполняли полет для бомбардировки украинской.