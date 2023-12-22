В пятницу, 22 декабря, стало известно об уничтожении сразу трех истребителей-бомбардировщиков Су-34. Это отличная новость, ведь таким образом Украина уменьшает преимущество врага в воздухе.

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Были поражены не только самолеты

Еще лучшей новостью является то, что минуснули не только самолеты. Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР.

Число погибших россиян еще уточняют, но жертвы среди оккупантов точно есть. Пока не известно, речь о пилотах или ком-либо другом.

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Украина уничтожила три вражеских истребителя