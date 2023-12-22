После мобилизации в 2022 году Валентин стал главным водителем роты в составе 77-й отдельной аэромобильной бригады. Он выполнял боевые задания и эвакуировал собратьев.

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Ранение мужчины на Бахмутском направлении

В реабилитационном центре рассказали, что в тот день, когда мужчина получил ранения, он вывозил пехотинцев с позиций на Бахмутском направлении, на которые активно наступали российские захватчики.

В колонне, в которой было несколько эвакуационных легкобронированных машин, следовавших так называемой "дорогой жизни", Валентин ехал первым. В его авто оккупант попал противотанковой управляемой ракетой.

Меня ослепило и оглушило. В глазах был оранжевый цвет, а в ушах шкварчал раскаленный металл. Я чувствовал, как горит мое тело,

– рассказал боец для UNBROKEN Ukraine.

Военному удалось самостоятельно выбраться из горящей машины, после чего он упал на землю и прокатился дальше от огня. Когда мужчина открыл глаза, то увидел свои разбитые ноги и самостоятельно наложил себе турникеты.

Медики сразу нескольких госпиталей пытались спасти нижние конечности мужчины, однако им это не удалось. Ноги пришлось ампутировать.

Я пережил ад. И выбирался ради своих девочек. У меня их трое: жена Валентина и две дочери – Милана и Анастасия. Поэтому сейчас я хочу просто быть со своей семьей,

– сказал Валентин.

Защитник проходил реабилитацию в течение 6 месяцев после ампутации нижних конечностей. Его ожоги заживали, а он сам готовился к протезированию. Сейчас Валентин на финальной прямой и вскоре его выпишут из реабилитационного центра.

Протезирование Валентина Бондара / Фото UNBROKEN Ukraine

Реабилитация в UNBROKEN Ukraine: последние новости