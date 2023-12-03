Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что когда говорим о Unbroken, то речь идет не только о процессе реабилитации. Около 80 – 90% военных нуждаются в повторном оперативном вмешательстве, новые операции проводятся в медицинских учреждениях Львова.

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Какие итоги года деятельности проекта

За это время удалось научиться производить и устанавливать временные и постоянные протезы. В настоящее время работают над созданием еще одной большой мануфактуры на территории Первого ТМО. Также военные проходят физическую и психологическую реабилитации, также очень важно обучение специалистов. Львов еженедельно принимает делегации из других городов, происходит обмен опытом с коллегами, ведь в каждом городе должна быть построена качественная система реабилитации.

По словам мэра, начался процесс строительства жилья для раненых. Бывают случаи, когда после реабилитации, людям некуда идти. Теперь им будет предоставляться возможность временно жить во Львове. Также будет помощь по трудоустройству.

Речь идет о целом комплексе, например, Unbroken Sport или Unbroken Art. Люди, пережившие пытки, не могут об этом говорить, но когда начинают рисовать, то через рисунок, работу с психоаналитиком, выходят из критических состояний,

– рассказал Андрей Садовый.

Проект Unbroken активно развивается. За год деятельности удалось выстроить партнерство с германцами, корейцами, японцами. В планах есть еще один блок госпиталя совместно с корейцами. С японцами реализуют большой проект нового хирургического помещения.

"Раненых много, поэтому перед нами стоит задача всех их разместить", – добавил Садовый.

Городской голова Львова подытожил деятельность проекта Unbroken: смотрите видео

На что пойдет награда за конкурс "Европейская столица инноваций"

Львов занял третье место на международном конкурсе "Европейская столица инноваций". По словам Андрея Садового, очень важно, чтобы о нашей стране говорили, чтобы тема войны была на слуху. Украинские города также должны становиться известными, поэтому Львов подается на разные конкурсы. К примеру, в 2025 году город будет принимать европейский форум, ведь получил титул "Молодежная столица Европы".

Относительно столицы инноваций Львов прошел отбор, который длился много месяцев. На конкурс подавались многие города Европы. Первое и второе места заняли Лиссабон и Варшава.

За конкурс есть материальное вознаграждение – 100 тысяч евро. Средства потратят на внедрение инноваций в экосистеме Unbroken, в том числе на новые методы лечения. Мы однозначно подадим заявку и в следующем году, потому что имеем потенциал, талантливых молодых людей. Также это возможность учиться и перенимать опыт,

– подытожил Андрей Садовый.

Кто проходит реабилитацию в Unbroken