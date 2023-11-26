Об этом в своем видеообращении рассказал городской голова Львова Андрей Садовый, информирует 24 Канал. На этой неделе из городского бюджета было выделено 20 миллионов для защитников.

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"Пока идет война никаких серьезных работ за бюджетные средства мы делать не будем. Приоритет – военные, реабилитация и все, что помогает победить в этой войне", – отметил чиновник.

Как Львов помогает военным

По словам Андрея Садового, на этой неделе Львов перечислил 20 миллионов гривен живыми деньгами на помощь военным ВСУ. Кроме этого были закрыты физические запросы, в чем нуждались защитники. В настоящее время должностные лица формируют бюджет города на следующий год и предусматривают в нем значительную сумму.

Несмотря на то, что мы НДФЛ отдали государству, и оно за эти средства сегодня может начать производство украинского вооружения. Даже имея небольшие возможности, мы все равно до 1 миллиарда гривен в бюджете на следующий год аккумулируем для того, чтобы помочь всем нашим военным. Львовян 30 тысяч на передовой,

– объяснил Андрей Садовый.

Напомним, ВРУ приняла законопроект об изъятии части НДФЛ из местных бюджетов. Речь идет о налогах военных. Эти средства должны быть потрачены, в частности, на закупку военного оборудования.

Также город заботится об украинских защитниках, которые лечатся или проходят реабилитацию там. Проблема в том, что не ко всем бойцам могут приехать и посетить родные, в том числе за неимением средств. Поэтому город готов покрывать расходы на проживание столько времени, сколько нужно.

"Для этого у нас есть Центр оказания помощи участникам боевых действий – к нему нужно обращаться. Программа работает. Врачи делают все возможное, но стены не лечат. Нужно прийти и поддержать. Важно, чтобы мы с вами поддерживали друг друга. Это сложное время. В единстве наша сила", – добавил городской голова.

Также глава Львова сообщил, что удалось собрать необходимую сумму на детскую реабилитацию. Сбор длился несколько месяцев, к нему присоединились горожане и международные организации. Таким образом удалось собрать 35 миллионов гривен.

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