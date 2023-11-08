О чем новый законопроект

Изъятые средства потратят на закупку военного оборудования, в том числе дронов. Правительство подчеркнуло, что для Украины сейчас приоритетный именно оборонный сектор, поэтому основное финансирование будет направляться туда.

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Председатель Комитета по бюджету Роксолана Пидласа объяснила, как именно будут распределяться средства, сообщает 24 Канал. Деньги будут выделяться в таком соотношении:

45% – на дроны – получит Госспецсвязь, ожидаемая сумма поступлений более 43 миллиардов гривен;

45% – на производство оружия и боеприпасов будет привлекаться Минстратегпром – более 43 миллиардов гривен;

10% – для распределения между воинскими частями получат распорядители сектора безопасности и обороны – около 10 миллиардов гривен.

Роксолана Пидласа Председатель Комитета по бюджету Доходы Дорожного фонда в 2024 году направляются в общий фонд государственного бюджета и направляются на нужды обороны.

За такое решение в целом проголосовали 253 народных депутата. Законопроект был принят со второй попытки.

Напомним! Первое рассмотрение этого законопроекта было 17 октября. Тогда "за" проголосовали 223 нардепа. Для принятия решения необходим минимум голосов 226, поэтому проект был отправлен на второе чтение.