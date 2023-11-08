О чем новый законопроект

Изъятые средства потратят на закупку военного оборудования, в том числе дронов. Правительство подчеркнуло, что для Украины сейчас приоритетный именно оборонный сектор, поэтому основное финансирование будет направляться туда.

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Председатель Комитета по бюджету Роксолана Пидласа объяснила, как именно будут распределяться средства, сообщает 24 Канал. Деньги будут выделяться в таком соотношении:

  • 45% – на дроны – получит Госспецсвязь, ожидаемая сумма поступлений более 43 миллиардов гривен;
  • 45% – на производство оружия и боеприпасов будет привлекаться Минстратегпром – более 43 миллиардов гривен;
  • 10% – для распределения между воинскими частями получат распорядители сектора безопасности и обороны – около 10 миллиардов гривен.

Роксолана Пидласа

Председатель Комитета по бюджету

Доходы Дорожного фонда в 2024 году направляются в общий фонд государственного бюджета и направляются на нужды обороны.

За такое решение в целом проголосовали 253 народных депутата. Законопроект был принят со второй попытки.