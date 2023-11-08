Про що новий законопроєкт

Вилучені кошти витратять на закупку військового обладнання, зокрема дронів. Уряд наголосив, що для України зараз пріоритетними є саме оборонний сектор, тому основне фінансування спрямовуватиметься туди.

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Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа пояснила як саме розподілятимуться кошти, повідомляє 24 Канал. Гроші будуть виділятися у такому співвідношенні:

45% – на дрони – отримає Держспецзв'язок, очікувана сума надходжень понад 43 мільярди гривень;

45% – на виробництво зброї і боєприпасів залучатиметься Мінстратегпром – більш як 43 мільярди гривень;

10% – для розподілу між військовими частинами отримають розпорядники сектору безпеки і оборони – близько 10 мільярдів гривень.

Роксолана Підласа Голова Комітету з питань бюджету Доходи Дорожнього фонду в 2024 році спрямовуються в загальний фонд державного бюджету і спрямовуються на потреби оборони.

За таке рішення загалом проголосували 253 народні депутати. Законопроєкт було прийнято з другої спроби.

Нагадаємо! Перший розгляд цього законопроєкту був 17 жовтня. Тоді "за" проголосували 223 нардепи. Для прийняття рішення необхідний мінімум голосів 226, тому проєкт було відправлено на друге читання.