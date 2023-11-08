Як впливає війна на українську економіку

У новому регіональному економічному прогнозі МВФ йдеться про вплив інтенсивності війни України на загальні перспективи держави. Українська економіка продовжує відновлюватись, попри терористичні атаки росіян.

Читайте також Фінансування соцвиплат у листопаді: скільки виділили з бюджету на пенсії

Відповідно до прогнозу МВФ, у 2024 році економічне зростання України буде на рівні 3,2%. У 2025 році цей показник зросте у понад 2 рази і, вірогідно, становитиме 6,5%.

Середньострокові перспективи залежать від результату війни, масштабів витрат на реконструкцію, повернення мігрантів, структурних реформ і перспектив вступу до ЄС.

– наголошують представники МВФ

Економічні перспективи України прямо залежать від того як довго триватиме війна і наскільки інтенсивною вона буде. Зараз українська економіка відроджується завдяки зростанню внутрішнього попиту, появі нових підприємств і відновленню старих.

Стан української економіки зараз

Згідно з оцінкою МВФ, валютний ринок в Україні залишається стабільним. Українські міжнародні резерви відновлюються швидше ніж очікувалось. Найбільший вплив на відродження економіки в Україні має грошова допомога від країн-партнерів.

Однак, не можна ігнорувати і позитивний результат внутрішніх реформ. Зокрема, контроль за рухом капіталу та створення підґрунтя для інвестицій від міжнародних партнерів, прямо вплинули на стабілізацію валютного ринку.