Как влияет война на украинскую экономику

В новом региональном экономическом прогнозе МВФ идет речь о влиянии интенсивности войны Украины на общие перспективы государства. Украинская экономика продолжает восстанавливаться, несмотря на террористические атаки россиян.

Читайте также Финансирование соцвыплат в ноябре: сколько выделили из бюджета на пенсии

Согласно прогнозу МВФ, в 2024 году экономический рост Украины будет на уровне 3,2%. В 2025 году этот показатель вырастет более чем в 2 раза и, вероятно, будет составлять 6,5%.

Среднесрочные перспективы зависят от исхода войны, масштабов расходов на реконструкцию, возвращения мигрантов, структурных реформ и перспектив вступления в ЕС.

– подчеркивают представители МВФ

Экономические перспективы Украины напрямую зависят от того, как долго будет продолжаться война и насколько интенсивной она будет. Сейчас украинская экономика возрождается благодаря росту внутреннего спроса, появлению новых предприятий и восстановлению старых.

Состояние украинской экономики сейчас

Согласно оценке МВФ, валютный рынок в Украине остается стабильным. Украинские международные резервы восстанавливаются быстрее, чем ожидалось. Наибольшее влияние на возрождение экономики в Украине оказывает денежная помощь от стран-партнеров.

Однако нельзя игнорировать и положительный результат внутренних реформ. В частности, контроль за движением капитала и создание основ для инвестиций от международных партнеров, прямо повлияли на стабилизацию валютного рынка.