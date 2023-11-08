Сколько выплатили пенсионерам в ноябре

В ПФУ опубликовали статистику, согласно которой в ноябре для выплат пенсионерам направлено 13,7 миллиарда гривен. Из них 10,8 миллиарда было перечислено через банки, 2,9 миллиарда было передано в АО "Укрпочта".

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На выплату субсидий и льгот направлено 2 118,6 миллионов гривен, на страховые компенсации – 1 288,6 миллионов гривен. Финансирование больничных составляет 213,9 миллионов гривен.

С 1 по 6 ноября в ПФУ обратилось 208 тысяч украинцев. Часть заявлений была направлена на оформление надбавок. В частности, речь идет о доплате 837 гривен. Кто имеет право на эту надбавку:

лица, которые не могут самостоятельно себя обслуживать и испытывают значительные проблемы со здоровьем;

пенсионеры, нуждающиеся в помощи социального работника;

граждане с недостаточным уровнем дохода.

Чтобы получить эту доплату, нужно предоставить ПФУ документы, подтверждающие потребность. В Украине также есть прибавки, которые могут получить все пенсионеры. Например, возрастная доплата выплачивается, когда лицо достигает определенного возраста. Размер этой надбавки: