Скільки виплатили пенсіонерам у листопаді

У ПФУ опублікували статистику, відповідно до якої, у листопаді, для виплат пенсіонерам, спрямовано 13,7 мільярда гривень. З них 10,8 мільярда було перераховано через банки, 2,9 мільярда передали в АТ "Укрпошта".

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На виплату субсидій і пільг спрямовано 2 118,6 мільйона гривень, на страхові компенсації – 1 288,6 мільйона гривень. Фінансування лікарняних становить 213,9 мільйона гривень.

З 1 по 6 листопада у ПФУ звернулися 208 тисяч українців. Частина заяв була спрямована на оформлення надбавок. Зокрема, йдеться про доплату 837 гривень. Хто має право на цю надбавку:

особи, які не можуть самостійно себе обслуговувати і мають значні проблеми зі здоров'ям;

пенсіонери, які потребують допомоги соціального працівника;

громадяни з недостатнім рівнем доходу.

Щоб отримати цю доплату, потрібно надати ПФУ документи, які підтверджують факт потреби. В Україні також є надбавки, які можуть отримати усі пенсіонери. Наприклад, вікова доплата виплачується, коли особа досягає певного віку. Розмір цієї надбавки: