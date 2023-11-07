Які пільги ввів Кабмін

Уряд запускає новий експериментальний проєкт за підтримки партнерів. Інновація стосуватиметься домогосподарств, яких опалюють дровами. Про важливість цього проєкту розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну, повідомляє 24 Канал.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України З початком опалювального періоду також важливим є питання надання державної підтримки вразливим категоріям населення.

Шмигаль уточнює, що зараз субсидії в Україні отримують 1,3 мільйона родин. В жовтні середній показник пільг становив 760 гривень.

Серед іншого, за необхідності, родини отримують субсидії на тверде паливо, граничний розмір яких складає 7 тисяч гривень на домогосподарство на рік. Цієї суми, на жаль, не вистачає для покриття потреб. Тому сьогодні за підтримки партнерів запускаємо експериментальний проєкт щодо додаткового забезпечення населення дровами,

– пояснює Шмигаль

За словами прем'єра, субсидія на покупку твердого пічного побутового палива – дров, зросте удвічі. Розмір пільг на родину складатиме 16 200 гривень. Шмигаль наголошує, що завдяки цьому проєкту з'явиться можливість підтримати домогосподарства, які не мають інших джерел опалення, зокрема газу.