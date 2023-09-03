Особенностью марафона этого года стала его социальная и благотворительная составляющая. Часть собранных средств будет передана благотворительному фонду "Несокрушимые" для обустройства детской реабилитации в больнице Святого Николая.

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Во Львове прошел полумарафон

По информации Львовского горсовета, организаторы марафона ввели новую дистанцию – "Миля Несокрушимости".

"Нынешний марафон во Львове имеет особый акцент. В нем принимают участие наши Герои на протезах, на колясках. А это чрезвычайно сильный пример силы воли и духа. Многие пришли на марафон, чтобы именно их поддержать и поблагодарить", – рассказал первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Мэр города Андрей Садовый обнародовал видео с забега.

Это видео сегодня, вероятно, видели уже все. Наши Несокрушимые участвуют в забеге Lviv Half Marathon. Они мотивируют, они живут, а мы благодарим их за все!

– написал городской голова.

Смотрите видео с полумарафона во Львове

Специальную дистанцию на полумарафоне протяженностью 70 метров пробежали защитники, которые получили ранения на фронте. В общей сложности было 15 участников, среди которых – 12-летняя Яна Степаненко, потерявшая обе ноги во время обстрела вокзала в Краматорске

"Я только недавно стала на беговые протезы, а обычно хожу на обычных. Поэтому только учусь бегать, немного страшно, потому что еще не привыкла. Но хочу поддержать детей, которые тоже потеряли ноги и не могут бегать. Хочу, чтобы они увидели мой поступок и сказали себе: "Да! Я тоже смогу! Я тоже смогу бегать!", – заявила девочка.

В полумарафоне приняли участие несокрушимые украинцы / Фото Романа Каймана

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СЕО благотворительного фонда UNBROKEN Александр Кобзарев рассказал, что в рамках марафона собирают деньги на открытие во Львове первого специализированного реабилитационного отделения для детей.

"Благодарю организаторов Run Ukraine, которые предложили помочь и передать часть средств для покупки оборудования для детской реабилитации. Это мощный месседж, мощный сигнал обществу. После их предложения мы начали готовить команду. Переживали, потому что нужно бежать по брусчатке. На самом деле очень много людей хотели бежать, но не всем разрешили врачи, ведь от полученных ранений многим тяжело просто двигаться, не говоря уже о беге", – добавил Кобзарев.

Всего в мероприятии приняли участие около 1800 участников-любителей и 65 спортсменов, ведь в рамках события происходили 2 чемпионата Украины – на дистанциях 21 и 5 километров. По их результатам будет формироваться сборная Украины на Чемпионат мира, который пройдет 1 октября в Риге.

Обратите внимание! Полумарафон во Львове проводят с 2016 года. Его не проводили только в прошлом году из-за начала полномасштабного вторжения. Следует заметить, что забег происходит с соблюдением всех правил безопасности – вдоль маршрутов работают кареты скорой помощи.