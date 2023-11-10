Пациент центра Unbroken, боец 47 бригады Михаил Бакалюк рассказал 24 Каналу свою историю восстановления и что лично для него было тяжелее всего.
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История службы и ранения
Михаил Бакалюк присоединился к Вооруженным Силам Украины в мае 2022 года. Мужчина задал себе вопрос, а кто должен защищать Украину, его дом и семью, если не он. Поэтому принял для себя решение вступить в ВСУ. У Бакалюка не было опыта военной службы, но он смог перестроить себя и сменить гражданскую профессию на военную.
На учебе было сложно, но, считаю, что я справился,
– подчеркнул боец 47 бригады.
В июне 2023 года Михаил подорвался на противопехотной мине. В результате чего потерял левую конечность выше колена.
Михаил Бакалюк принял участие в марафоне / Фото из соцсетей Михаила Бакалюка
Как проходило лечение
Первые этапы лечения были очень сложными и болезненными, рассказал пациент центра Unbroken. В первую очередь было тяжелое психологическое состояние.
Все раздражает, бесит, не хочется ни есть, ни пить, ни с кем общаться. Постоянные операции, уколы, капельницы, обезболивающие. Это очень психологически тяжело. Со временем приходит понимание, что это временно и побыстрее хочется встать на ноги, но на практике все оказалось не так легко. Есть определенные нюансы с последующей реабилитацией, протезированием,
– сказал Бакалюк.
По его словам, организм нужно полностью психологически и физически перестраивать. Из этого состояния Михаилу помогли выйти реабилитологи и психотерапевты.
Это длительные процессы, тренинги, работа с психотерапевтами, с физическими терапевтами, с реабилитологами,
– добавил боец 47 бригады.
Лечение в Unbroken во Львове
После госпиталя Михаила перенаправили на реабилитацию и протезирование в Unbroken. Первые шаги были направлены на улучшение физического состояния: укрепление здоровой ноги, спины, рук и балансировку на одной ноге.
Пришлось учиться ходить на костылях, потому что я поставил себе задачу не быть сидячим и не передвигаться на коляске. Научился стоять, приседать, прыгать на скакалке, ходить по ступенькам и неровным поверхностям. Было сложно, потому что одна нога, одна точка опоры. Но впоследствии все нарабатывается и все удается,
– отметил пациент центра Unbroken.
Как заметил Бакалюк, главное – найти мотивацию в себе, в поддержке и двигаться вперед.
"К сожалению, другой жизни уже не будет и нужно переродиться и воспринимать себя таким, каким ты есть", – сказал боец 47-й бригады.
Насколько важна психологическая составляющая реабилитации
Существует много разных вариантов психологической терапии. Одна из них – арт-терапия. Не все могут и хотят выражать свои мысли. Есть страх что-то не так сказать, повысить голос или вести себя как-то неадекватно. Психотерапевт помогает разобраться в себе и принять себя новым.
Боец 47 бригады Михаил Бакалюк / Фото из соцсетей Михаила Бакалюка
Арт-терапия, например, позволяет выйти из темного состояния, когда замыкаешься в себе, избегаешь общения с семьей, остаешься один, и важно из этого состояния выходить. Если ты сам со своими постоянными мыслями, они тебя грызут изнутри и ты не знаешь, как жить дальше. Именно психологическая терапия дает много ответов и открывает дверь в новую жизнь.
И мы учимся. Наше общество учится. И психотерапевты учатся. Раненые военные учатся работать над собой. Для того чтобы быть полноценным членом общества, не бояться выходить в люди и не бояться быть среди людей,
– подытожил боец 47 бригады.
Больше о работе Unbroken
В сентябре 2023 года во Львов приезжал президент парламента Австрии Вольфгант Соботка. Мэр города Андрей Садовый рассказал австрийским делегациям о развитии реабилитационного центра Unbroken.
Медобъединение Львова уже приняло 15 тысяч раненых, но, к сожалению, количество людей, нуждающихся в помощи, не уменьшается.