Садовый сообщил, что рассказал делегации из Австрии о том, как развивается львовский центр реабилитации UNBROKEN. По словам мэра Львова, часть австрийской делегации уже была в центре в прошлом году.
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Австрия помогает развивать медицинскую инфраструктуру в Украине
"Приятно, что есть люди, которые уже обращают внимание на колоссальный прорыв, который удалось совершить всего за год", – отметил Садовый.
Городской голова Львова напомнил, что весной 2023 года австрийский и украинский парламенты ратифицировали соглашение о развитии медицинской инфраструктуры в Украине, в частности, строительства реабилитационного блока, которым займется компания VAMED во Львове.
Это критически важное решение для нас. Ведь первое медобъединение Львова уже приняло 15 тысяч раненых. И, к сожалению, количество людей нуждающихся в помощи не уменьшается,
– отметил он.
Недавно во Львове был Борис Джонсон
- Бывший премьер Британии Борис Джонсон 9 сентября посетил Львов. В городе Льва экслидер Британии почтил память украинских героев, а также посетил центр реабилитации "Несорені".
- Британский политик пообщался с нашими парнями-военными, которые сейчас проходят реабилитацию.
- Бывший премьер-министр Великобритании лично получил почетное звание доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко (Doctor Honoris Causa).