Садовый сообщил, что рассказал делегации из Австрии о том, как развивается львовский центр реабилитации UNBROKEN. По словам мэра Львова, часть австрийской делегации уже была в центре в прошлом году.

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Австрия помогает развивать медицинскую инфраструктуру в Украине

"Приятно, что есть люди, которые уже обращают внимание на колоссальный прорыв, который удалось совершить всего за год", – отметил Садовый.

Городской голова Львова напомнил, что весной 2023 года австрийский и украинский парламенты ратифицировали соглашение о развитии медицинской инфраструктуры в Украине, в частности, строительства реабилитационного блока, которым займется компания VAMED во Львове.

Это критически важное решение для нас. Ведь первое медобъединение Львова уже приняло 15 тысяч раненых. И, к сожалению, количество людей нуждающихся в помощи не уменьшается,

– отметил он.

Недавно во Львове был Борис Джонсон