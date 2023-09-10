Об этом сообщил начальник Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий. Он напомнил, что звание друга Украины в ЛНУ присвоено еще в прошлом году, но сейчас Джонсон приехал получить его.
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Бывшему главе британского правительства еще в октябре прошлого года присвоили звание "Почетный доктор Львовского национального университета имени Ивана Франко". Сегодня он посетил университет, чтобы получить это почетное звание лично, а еще пообщался с ректорами университетов и студентами, которые учатся на Львовщине,
– отметил Максим Козицкий.
Борис Джонсон получил звание доктора Львовского университета / Фото с телеграммы Максима Козицкого
Вручил звание Джонсону ректор университета / Фото с телеграммы Максима Козицкого
Джонсон выступил перед студентами
По его словам, в своем выступлении Джонсон подчеркнул, что по возвращении в Великобританию снова будет настаивать на военной поддержке для Украины.
Также политик пообщался со студентами, обучающимися в университете.
Джонсон пообщался с украинскими студентами / Фото с телеграммы Максима Козицкого
В своей речи Джонсон пообещал и дальше поддерживать Украину / Фото с телеграммы Козицкого
Что этому предшествовало
- Еще 4 октября 2022 года Ученый совет Львовского университета присвоил звание "Почетный доктор (Doctor Honoris Causa) Львовского национального университета имени Ивана Франко" выдающемуся британскому политику, великому другу Украины, премьер-министру Великобритании (2019 – 02022) Борису Джонсону.
- До этого британский политик дал официальное согласие стать частью академического сообщества Львовского университета и выразил надежду в ближайшем будущем посетить ЛНУ им. Ивана Франко.
- В мае он записал видеообращение Львовскому национальному университету имени Ивана Франко, в котором выразил благодарность за удостоение его почетного звания "Doctor Honoris Causa".