В отличие от предыдущих поездок, на этот раз Джонсон решил путешествовать по Украине в компании обычных пассажиров. Джонсон прибыл во Львов на Интерсити+.

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Садовый встретил Джонсона во Львове

Как отметили в Укрзализныце, это уже пятая поездка Джонсона украинским поездом. На фото, опубликованном украинскими железнодорожниками, Джонсон, очевидно, покупает кофе.

Здесь вам всегда рад каждый, господин Джонсон!
– добавили в Укрзализныце.


Борис Джонсон приехал во Львов на Интерсити+ / Фото Укрзализныця

Садовый встретил Джонсона

На Львовском вокзале Бориса Джонсона встретил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Поздравляем большого друга Украины Бориса Джонсона во Львове", – отметил Садовый.


Во Львове Джонсона встретил Садовый / Фото соцсети Садового


Джонсон и Садовый встретились на вокзале во Львове / Фото соцсети Садового


Борис Джонсон и Андрей Садовый на вокзале во Львове / Фото соцсети Садового

Джонсон в Украине: что известно

  • Борис Джонсон приехал в Киев с необъявленным визитом для участия в состоявшемся в пятницу форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) 8 сентября.
  • В рамках Ялтинской европейской стратегии "Будущее решается в Украине" Джонсон принял участие в панели "Что работает сегодня в мире и что надо изменить".
  • Он встретился с Владимиром Зеленским и посетил Киевский областной центр реабилитационной медицины. Он побывал в помещениях, где продолжаются ремонтные работы, чтобы центр мог принять больше раненых украинских бойцов.