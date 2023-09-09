На відміну від попередніх поїздок, цього разу Джонсон вирішив подорожувати Україною в компанії звичайних пасажирів. Джонсон прибув до Львова на Інтерсіті+.

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Садовий зустрів Джонсона у Львові

Як зазначили в Укрзалізниці, це вже п'ята поїздка Джонсона українським поїздом. На світлині, яку опублікували українські залізничники, Джонсон, вочевидь, купує каву.

Тут вам завжди радий кожен, пане Джонсоне!
– додали в Укрзалізниці.


Борис Джонсон приїхав у Львів на Інтерсіті+ / Фото Укрзалізниця

Садовий зустрів Джонсона

На Львівському вокзалі Бориса Джонсона зустрів міський голова Львова Андрій Садовий.

"Вітаємо великого друга України Бориса Джонсона у Львові", – зазначив Садовий.


У Львові Джонсона зустрів Садовий / Фото соцмережі Садового


Джонсон і Садовий зустрілися на вокзалі у Львові / Фото соцмережі Садового


Борис Джонсон та Андрій Садовий на вокзалі у Львові / Фото соцмережі Садового

Джонсон в Україні: що відомо

  • Борис Джонсон приїхав до Києва з неоголошеним візитом для участі у форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), що відбувся у п'ятницю, 8 вересня.
  • У межах Ялтинської європейської стратегії "Майбутнє вирішується в Україні" Джонсон взяв участь у панелі "Що працює у світі сьогодні і що треба змінити".
  • Він зустрівся з Володимиром Зеленським і відвідав Київський обласний центр реабілітаційної медицини. Він побував у приміщеннях, де наразі тривають ремонтні роботи, аби центр мав змогу прийняти більше поранених українських бійців.