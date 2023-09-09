На відміну від попередніх поїздок, цього разу Джонсон вирішив подорожувати Україною в компанії звичайних пасажирів. Джонсон прибув до Львова на Інтерсіті+.
Дивіться також З синьо-жовтою мапою України на серці: Борис Джонсон покрасувався у стильній вишиванці
Садовий зустрів Джонсона у Львові
Як зазначили в Укрзалізниці, це вже п'ята поїздка Джонсона українським поїздом. На світлині, яку опублікували українські залізничники, Джонсон, вочевидь, купує каву.
Тут вам завжди радий кожен, пане Джонсоне!
– додали в Укрзалізниці.
Борис Джонсон приїхав у Львів на Інтерсіті+ / Фото Укрзалізниця
Садовий зустрів Джонсона
На Львівському вокзалі Бориса Джонсона зустрів міський голова Львова Андрій Садовий.
"Вітаємо великого друга України Бориса Джонсона у Львові", – зазначив Садовий.
У Львові Джонсона зустрів Садовий / Фото соцмережі Садового
Джонсон і Садовий зустрілися на вокзалі у Львові / Фото соцмережі Садового
Борис Джонсон та Андрій Садовий на вокзалі у Львові / Фото соцмережі Садового
Джонсон в Україні: що відомо
- Борис Джонсон приїхав до Києва з неоголошеним візитом для участі у форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), що відбувся у п'ятницю, 8 вересня.
- У межах Ялтинської європейської стратегії "Майбутнє вирішується в Україні" Джонсон взяв участь у панелі "Що працює у світі сьогодні і що треба змінити".
- Він зустрівся з Володимиром Зеленським і відвідав Київський обласний центр реабілітаційної медицини. Він побував у приміщеннях, де наразі тривають ремонтні роботи, аби центр мав змогу прийняти більше поранених українських бійців.