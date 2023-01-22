Учитывая любовь бывшего британского премьера и большого друга Украины, в Железном магазине для политика подобрали новую шапку. Хотя и та, в которой политик приехал в Украину – невероятная.

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Как железнодорожники проводили Джонсона

Украинские железнодорожники провели Борису Джонсону экскурсию по главному железнодорожному вокзалу Киева. Также британский политик посетил Железный магазин, где ему помогли подобрать новую шапку.

После совместной фотосессии Борис Джонсон провели на Boris Express – поезд, которым британский экспремьер отправился из Украины. Так завершился визит политика в Киев.

Boris Express для Бориса Джонсона / Фото Укрзализныци

В Укрзализныце добавили, что с нетерпением ждут нового, пятого визита Джонсона в Украину.

Джонсон пообещал Зеленскому статус почетного гражданина Лондона

В рамках визита Джонсона британский политик и президент Владимир Зеленский провели встречу со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В ходе разговора Владимир Зеленский в шутку поинтересовался, как случилось, что Борис Джонсон является почетным гражданином Киева, а он – нет. В ответ Борис Джонсон пообещал организовать для украинского президента статус почетного гражданина Лондона, как только тот приедет в Великобританию.

Также президент обратил внимание и на то, что Борис Джонсон в Укрзализныце имеет свой поезд Boris Express. Британский экспремьер не растерялся и также пообещал Зеленскому бесплатный проезд на британском общественном транспорте. Эта часть беседы происходила между политиками в шутливой форме.