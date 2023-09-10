Про це повідомив начальник Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький. Він нагадав, що звання другу України в ЛНУ надали ще минулого року, але зараз Джонсон приїхав отримати його.
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Колишньому главі британського уряду ще у жовтні минулого року надали звання "Почесний доктор Львівського національного університету імені Івана Франка". Сьогодні він відвідав університет, щоб отримати це почесне звання особисто, а ще – поспілкувався з ректорами університетів та студентами, які навчаються на Львівщині,
– зазначив Максим Козицький.
Борис Джонсон отримав звання доктора Львівського університету / Фото з телеграму Максима Козицького
Вручив звання Джонсону ректор університету / Фото з телеграму Максима Козицького
Джонсон виступив перед студентами
За його словами, у своєму виступі Джонсон наголосив, що після повернення до Великої Британії знову наполягатиме на військовій підтримці для України.
Також політик поспілкувався зі студентами, які навчаються в університеті.
Джонсон поспілкувався з українськими студентами / Фото з телеграму Максима Козицького
У своїй промові Джонсон пообіцяв і надалі підтримувати Україну / Фото з телеграму Козицького
Що цьому передувало
- Ще 4 жовтня 2022 року Вчена рада Львівського університету надала звання "Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Львівського національного університету імені Івана Франка" видатному британському політику, великому другу України, прем'єр-міністрові Великої Британії (2019 – 02022) Борису Джонсону.
- До цього британський політик дав офіційну згоду стати частиною академічної спільноти Львівського університету і висловив надію у найближчому майбутньому відвідати ЛНУ ім. Івана Франка.
- У травні він записав відеозвернення Львівському національному університету імені Івана Франка, в якому висловив подяку за удостоєння його почесного звання "Doctor Honoris Causa".