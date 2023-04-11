Министр по делам ЕС и конституции в правительстве Австрии Каролина Эдтштадлер подчеркнула, что объявление и выдача международного ордера на арест Международным уголовным судом означает, что если бы Путин "ступил на австрийскую землю, то должен быть арестован".

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Австрия будет выполнять свои обязательства в соответствии с международным и уголовным правом,

– добавила Каролина Эдтштадлер.

Заметим, что ранее в МИДе Австрии уже заявляли, что будут выполнять свои обязательства как участники Римского устава. Поэтому арестуют и выдадут Путина Международный уголовный суд, если он решит приехать в страну.

Кратко о связях Австрии и России

До российского вторжения в Украину 80% природного газа в Австрию поступало из России.

Австрия подверглась жесткой критике за выдачу виз, которые позволят российским депутатам, попавшим под санкции, принять участие в венском заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Кроме того, австрийская банковская система тесно связана с Россией: второй по величине банк Австрии Raiffeisenbank International в 2022 году получил более половины своей прибыли от России.

А вот относительно позиции Австрии в войне, то страна придерживается нейтралитета.

30 марта президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламент Австрии отметил невозможность придерживаться морально нейтральной позиции против зла.

Советуем прочесть Неизученные уроки истории: как "нейтральность" Австрии и Венгрии играет на руку.

Справка о нейтралитете Австрии. Австрийский парламент 26 октября 1955 г. принял Федеральный конституционный закон о постоянном нейтралитете. Он определяет, что Австрия будет сохранять и защищать свой нейтралитет с помощью всех имеющихся у нее средств, никогда в будущем не вступит ни в какие военные союзы и не допустит создания на своей территории военных баз иностранных государств.