Каждый день Путин становится все ближе к Гааге. В частности, ратификацию Римского устава начала Армения.
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Австрия готова арестовать Путина
В федеральном министерстве юстиции Австрии заявили, что Австрия обязана сотрудничать с МКС. Страна является участником Римского устава.
Это означает, что Австрия, как и все другие договорные стороны, обязана сотрудничать с МКС: ордера на арест, выданные Судом, должны выполняться, а лица, разыскиваемые Судом, должны быть арестованы,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в Австрии подчеркнули: иммунитет перед судом главы государств не имеют.
Россияне истерят из-за решения Гааги. Они понимают, что кольцо сужается. Игнорировать Римский устав не могут даже те страны, которые бункерный дед считал своими союзницами.