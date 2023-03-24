Каждый день Путин становится все ближе к Гааге. В частности, ратификацию Римского устава начала Армения.

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Австрия готова арестовать Путина

В федеральном министерстве юстиции Австрии заявили, что Австрия обязана сотрудничать с МКС. Страна является участником Римского устава.

Это означает, что Австрия, как и все другие договорные стороны, обязана сотрудничать с МКС: ордера на арест, выданные Судом, должны выполняться, а лица, разыскиваемые Судом, должны быть арестованы,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в Австрии подчеркнули: иммунитет перед судом главы государств не имеют.

Важно! Украина хочет, чтобы Путина и его приспешника судили хотя бы заочно. Конечно, при условии, что их не смогут задержать. Генпрокурор подчеркнул, что важно обеспечить правосудие по международным преступлениям.

Россияне истерят из-за решения Гааги. Они понимают, что кольцо сужается. Игнорировать Римский устав не могут даже те страны, которые бункерный дед считал своими союзницами.