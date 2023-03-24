Как пишет местное издание, такое решение было принято 24 марта. Согласно определению суда, обязательства, закрепленные в Римском уставе, не противоречат конституции Армении. Решение является окончательным и вступает в силу с момента опубликования.

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Известно, что Армения начала процесс ратификации Римского устава 20 марта, на основе которого работает Международный уголовный суд в Гааге, который и выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Справка. МКС работает на основе Римского устава, который подписали 123 страны мира. После выдачи ордера на арест в любой из этих стран российский президент может быть задержан, чтобы доставить в Гаагу.

Что известно о решении суда в Гааге

Международный уголовный суд выдал ордера на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Ранее глава Офиса генпрокурора Украины Андрей Костин заявил, что российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления. незаконная депортация и перемещение украинских детей. Теперь Путин должен арестоваться за пределами России и передать в международный суд.

Теперь Путин должен арестоваться за пределами России и передать в международный суд. В министерстве внешних дел России отреагировали на выдачу Международным уголовным судом ордера на арест Путина. Для страны-агрессора такие документы не имеют никакого значения.

Добавим, что Южно-Африканская Республика может быть первой, кто арестует Путина во время его запланированный визит в августе. ЮАР ратифицировала Римский устав Международного уголовного суда и обязана выдать ордер на арест.