Як пише місцеве видання, таке рішення ухвалили 24 березня. Згідно з ухвалою суду, зобов'язання, закріплені в Римському статуті, не суперечать конституції Вірменії. Рішення є остаточним і набирає чинності з моменту опублікування.

Дивіться також Для людей чи для душі: навіщо насправді МКС видав ордер на арешт Путіна

Відомо, що Вірменія 20 березня розпочала процес ратифікації Римського статуту, на основі якого працює Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який і видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна.

Довідка. МКС працює на основі Римського статуту, який підписали 123 країни світу. Після видачі ордера на арешт у будь-якій із цих країн російського президента можуть затримати, щоб доставити до Гааги.

Що відомо про рішення суду в Гаазі

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноваженого президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Раніше очільник Офісу генпрокурора України Андрій Костін заявив, що російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконної депортації та переміщення українських дітей. Тепер Путіна мають заарештувати за межами Росії та передати до міжнародного суду.

Тепер Путіна мають заарештувати за межами Росії та передати до міжнародного суду. У міністерстві зовнішніх справ Росії відреагували на видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна. Для країни-агресора такі документи не мають жодного значення.

Додамо, що Південно-Африканська Республіка може бути першою, хто заарештує Путіна під час його запланованого візиту в серпні. ПАР ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду і зобов'язана видати ордер на арешт.